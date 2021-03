Halvering veehouderij niet de oplossing; met innovatie en ondersteuning zijn er alleen winnaars

Ze willen af van varkens en kippen en koeien, maar ze gebruiken vooral als voorbeeld de ellende van de Q-koorts die via de geiten kwam. Dat is niet eens appels met peren vergelijken, maar dat noem ik eerder aardappels met bananen vergelijken. Het is bangmakerij en gebrek aan kennis en feiten.

Veehouders eerst de helft van hun dieren af willen pakken en dan zegt Jesse Klaver (GroenLinks) doodleuk dat hij vóór de boeren is en zorgt dat ze meer geld voor hun producten krijgen. Maar elke keer dat hier in Nederland de woorden ‘halvering veestapel’ worden gebruikt, wordt in het buitenland een gigastal gebouwd. Zuid- en Oost-Europese producten (die qua dier en milieu niet aan onze eisen voldoen) komen naar West-Europa.

Voor Brabant is de agrarische sector van groot belang. Ongeveer 15 procent van de mensen werkt in de landbouw en aanverwante bedrijven zoals de voedselverwerkende industrie, innovatieve stalinrichters of transportbedrijven, maar ook bijvoorbeeld accountantskantoren.

Kringlopen sluitend

Sommige politieke partijen willen kringloop en duurzaamheid. Maar om kringlopen sluitend te krijgen is veehouderij juist noodzakelijk. In de intensieve veehouderij komt ruwweg 50 procent van de gebruikte grondstoffen in veevoeders uit reststromen van de voedingsindustrie. Die grondstoffen kan de mens niet zelf direct opeten, wel via dieren. We hebben het dan over sojaschroot, sojahullen, tarwevoermeel , maisgluten, raapschroot, zonnebloempittenschroot, tarwezetmeel tarwegistconcentraat en nog veel meer. Dit komt neer op ruwweg 500 kilogram per Nederlander en zou anders puur afval zijn. Dit wordt aangevuld met grondstoffen uit gewassen zoals tarwe, mais en vele graanproducten (die niet altijd geschikt zijn voor humaan gebruik). De Nederlandse veehouderij heeft veruit de laagste voetafdruk ter wereld. Kippenvlees doet qua CO2-voetafdruk niet onder voor bananen, kiwi’s, avocado’s en ananas.

Mest is noodzakelijk voor de kweek van plantaardige producten. We willen toch niet enkel kunstmest gebruiken wat veel milieubelastender is en eenzijdig bemest? Op grond moeten we zuinig zijn en goede meststof hoort daar bij om te zorgen dat de bodemvruchtbaarheid op peil blijft. Er wordt ook veel mest op efficiënte wijze verwerkt en geëxporteerd naar gebieden waar meststoffen nodig zijn om tekorten in de bodem aan te vullen.

Verreweg de meeste bedrijven geven hun dieren al meer ruimte en hebben al veel in milieu geïnvesteerd. Zeker in vergelijking met het buitenland. Er zijn al gigantische reducties behaald van ammoniak. We kunnen hier nog stappen maken om snel tot milieuwinst en stikstof reductie te komen, maar dat kost tijd. De gangbare veehouderij is op sommige punten, zoals efficiëntie in grondstoffen en ammoniak en fijnstof uitstoot duurzamer dan de biologische veehouderij.

Tegengewerkt door de overheid

Natuurlijk is het nodig dat overlast voor de buren welhaast nul is en dat het milieu minder wordt belast. We kunnen dat ook, maar ondanks onze goede wil en overtuiging worden we tegengewerkt door diezelfde overheid. Het duurt zomaar jaren voordat een vergunning voor verbeterde stallen wordt goedgekeurd.

Ondersteun boeren die willen verduurzamen met hun vergunning in plaats van tegen te werken. Elke activist kan zomaar flut bezwaren indienen en zaken juridisch aanvechten zonder daar zelf risico in te lopen. Daar moet een oplossing voor komen. Vergunningverlening moet sneller en eenvoudiger.

Geef boeren die willen verduurzamen nu eens een eerlijke vergoeding voor hun bespaarde stikstof. Met die vergoeding en hulp van de bank is het gemakkelijker om duurzame projecten financieel van de grond te krijgen. Hoe meer stikstofreductie, hoe meer vergoeding, hoe meer innovatie. Gemeenten kunnen de benodigde huizen bouwen en infrastructuur aanleggen.

Duurzaam is ook volhoudbaar

Een misverstand is dat duurzaam kleinschalig moet zijn. Duurzaam betekent letterlijk volhoudbaar. Kleinschalige bedrijven zijn lastiger over te nemen en zitten vaker gevangen tussen hoeveelheid arbeid en voldoende inkomen, met daarbij geen of moeilijke bedrijfsovername. Voor grotere bedrijven kan het economisch beter uitkomen om bij renovatie extra te investeren in milieu of dierwelzijn, mits met de juiste ondersteuning.

Om dit verhaal te onderbouwen wil ik als veehouder mijn bedrijf veranderen. Zodra ik een vergunning heb en vergoeding krijg van mijn stikstofwinst, kan ik op mijn bedrijf binnen een jaar, met gelijk aantal dieren ongeveer 70 procent reduceren op ammoniak, fijnstof en geur. En ook mijn dieren meer ruimte geven zodat ik via een diervriendelijk concept een goede afzet heb in de Nederlandse supermarkt. Het is aan de politiek om de juiste stappen te zetten zodat snel degelijk resultaat geboekt wordt.

Jeannette van de Ven is bestuurder ZLTO en spreekt namens een veehouder in De Kempen