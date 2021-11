Hartenkreet horecaman: door coronamaatregelen werd ik van energiek ondernemer een depressief mens

INGEZONDEN OPINIEHELMOND - Middels dit schrijven wil ik premier Mark Rutte op de hoogte brengen van onze situatie die is voortgekomen uit alle maatregelen die hij en zijn regering hebben genomen in verband met corona.

Anderhalf jaar geleden stonden wij als horecaonderneming, samen met onze ruim vijftig medewerkers, pal achter de maatregelen die nodig waren om het verschrikkelijke virus te bestrijden. Uiteindelijk is de bestrijding van de pandemie ons aller verantwoordelijkheid. Samen dragen we dan ook de consequenties.

U doet een beroep op ons als werkgever om ons personeel in dienst te houden en belooft ons 90% van de personeelskosten te vergoeden. Natuurlijk doen we dat. Ook komt er een bijdrage in de vaste lasten. Later blijkt dat we deze moeten meenemen als omzet (omzet?) en dus weer deels in mindering wordt gebracht op de vergoeding om het personeel in dienst te houden. Een kleinigheidje nog: de kosten voor de eindafrekening waarbij peperdure accountantsverklaringen nodig zijn. Dan blijkt dat het resultaat van de steun minder dan 50% is en de andere helft moet worden betaald uit… O, ja, u had onze voordeur op slot gedraaid.

Ruim een half miljoen aan schulden

Al met al ben ik hierdoor ruim een half miljoen aan schulden rijker en moet het overgrote deel daarvan nog verdiend worden. Door alle beperkende maatregelen kunnen we nog altijd niet doen wat we moeten doen en tel daar bij op dat de energierekening inmiddels ook niet meer te betalen is en de bank gewoon alle rente en aflossing verlangt, erger nog, de rente verhoogt omdat het risico is toegenomen.

Inmiddels ben ik veranderd van een energieke ondernemer in een depressief mens en moet ik vaststellen dat ook mijn geliefde, tevens partner, volledig is opgebrand. Onze economie draait nog altijd op volle toeren en de meeste mensen in dit land hebben financieel weinig last ondervonden van deze crisis. Het voelt dan ook zeer bitter dat alles wat ik in mijn leven heb opgebouwd volledig is verdampt. Ja, je kunt pech hebben natuurlijk en u kunt het natuurlijk niet voor iedereen goed doen.

Quote Denk aan uw beslissing onze deuren op slot te draaien en dat wij samen de strijd aangingen tegen het virus

Wat u wel kunt doen is even aan mij denken wanneer u vanavond slapen gaat. Dan denk ik ook even aan u. Ik slaap namelijk al geruime tijd niet meer dus heb daar alle gelegenheid voor. Denk dan eens aan uw beslissing om onze deuren op slot te draaien en dat wij samen met u de strijd aan gingen tegen dit verschrikkelijke virus. Dat we daar vele mensen het leven mee hebben gered. Denk dan ook even aan het moment dat u het “samen doen” hebt losgelaten. Dat de onvoorwaardelijke steun toch niet zo onvoorwaardelijk blijkt te zijn. Dat u inmiddels er niet zo veel moeite meer mee hebt vele medestrijders te laten sneuvelen.

Zwakke broeders kunnen we missen

Ik ben namelijk niet de enige die deze strijd niet langer kan volhouden. Tja, zwakke broeders kunnen we missen. Dat u misschien wel ondernemers hebt geofferd voor het hogere doel en dat dat ook nu nog gebeurt. Dat u er alles aan hebt gedaan om de geestelijke en fysieke toestand van uw medestrijders hoog te houden. Immers, elke avond zie ik wel ergens het telefoonnummer van 113 voorbij komen. Laten we dat eens doen. Ik denk aan u en u denkt aan mij. Laten we er een spelletje van maken: Wie het eerst slaapt die wint. Goede nacht!

Hugo Molleman is eigenaar van delicatessenzaak Il Borgo, restaurant La Bocca Grande en De Vijfhoeck (speciaalbier en kleine kaart) in Helmond