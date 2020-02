Heerlijk vals mee-kwèken met tribute-bands

Fastlove (tribute George Michael) is nog niet gevlogen of dIRE sTRATS (tributeband Dire Straits) staat alweer te trappelen. En hebben Guns 2 Roses de koffers gepakt, dan beklimmen de Hillbilly Moonshiners rap het podium; zij brengen een eerbetoon aan de Britse folkband band Mumford and Sons. Is het niet in de Effenaar in Eindhoven, dan is het wel in de Cacaofabriek in Helmond. En zijn het geen tributebands, dan staat er een avond vol ‘We all love the 80’s of 90’s’ geprogrammeerd en kun je ook die uren je longen uit je lijf meebrullen. Succes verzekerd. Net als de inkomsten, want al het eerbetonen en terugblikken: we lusten er blijkbaar wel pap van: zo vaak zie je ze terug.