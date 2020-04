Heerlijk zullen we alles delen

Commentaar Veerkracht moet niet worden onderschat

11 april Het duurde even voordat de corona-uitbraak vat kreeg op de effectenbeurzen, maar toen ging het ook ineens hard. In Amsterdam ging de AEX in een glijvlucht van 630 punten op 17 februari naar onder de 400 punten op 18 maart. In een maand tijd gingen miljarden aan beurswaarde in rook op.