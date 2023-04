‘Helmond Sport spoor bijster: seizoenskaart even duur als die van PSV’

Geen treinver­keer mogelijk, criminele dassen saboteren spoor tussen Eindhoven en Den Bosch!

Ik las een krantenartikel over de das in de spoordijk bij Esch waarin werd gesproken over ‘vernieling’. Als je iets vernielt doe je dat moedwillig en dat doet een dier natuurlijk niet. De spoordijk is voor de das gewoon een zandlichaam waarin hij zijn burcht kan maken. Hij zoekt van nature een bult in het landschap uit voor zijn nest.