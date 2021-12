Helpt het steeds weer vinnig preken van de prikboodschap de boel eigenlijk wel vooruit?

Column Het leger van wijzende vingers groeit: mensen staan gretig klaar om je kop er af te hakken

Ze was heel duidelijk geweest in haar bericht naar mij. Ze was erg pissig over mijn ‘coronagezeur’. Ik had in een column het lef gehad om te klagen omdat ik bij onze vereniging vrienden en bekenden om een coronatoegangspas moet vragen.

1 december