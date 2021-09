Hemels is een groot woord, maar ik wist niet hoe ik het anders moest samenvatten

Column Sommige huizenmake­laars zijn nog grotere boeven dan ik me kon voorstel­len

9 september Al een poosje wilde ik een stukje schrijven over de huizenschaarste en de overspannen woningmarkt. Om die reden keek ik naar het programma Radar, waar misstanden in de levenssfeer aan de kaak worden gesteld, want het ging dit keer over huizenmakelaars.