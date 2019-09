Herdenken doe je met je hoofd en hart

De afgelopen dagen is er veel herdacht, zoals Market Garden. We mogen de bevrijding nooit vergeten en moeten blijven herdenken wat onze vrijheid waard is, het zijn telkens de standaardreacties bij zo’n herdenking, maar mij doet het niets. Ik ben blij dat ik in na-oorlogs Nederland ben geboren en weet dat mijn ouders de oorlog wel meegemaakt hebben, maar wij praatten daar thuis nooit over en ik ben zelf van een generatie die de vrijheid zocht en vond. Ik weet niet beter. Als je in het Midden-Oosten of Afrika opgroeit is vrijheid niet vanzelfsprekend, maar ik ben daar niet opgegroeid en hoop er nooit te komen.