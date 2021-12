Herstel van het hoogveen in De Peel in Deurne kan net als het herstel van de heide in andere delen van Brabant

INGEZONDEN OPINIERuime podia, ook in landelijke media, voor Peel critici over het natuurherstel in de Deurnese Peel. Duidelijk is dat het leeft! Ik hoop met een verbindende nuancering tot meer begrip en net als bij de heide tot succesvol herstel.

De herder met schapen keerde onder gejuich terug of sterker, is nooit helemaal weggeweest op de oneindige Brabantse heide. Maar de terugkeer van het prille hoogveen van de turfsteker in de Peel ondervindt juist veel weerstand met name vanwege de grootschalige bomen kap. Herder en turfsteker, twee werelden zo lijkt het.

Een analogie met heideherstel ligt dan ook voor de hand. Bij heideherstel worden evenals bij hoogveenherstel veel bomen gerooid wat evenals bij bosbeheer tot kritische opmerkingen van toeschouwers en wandelaars kan rekenen. Dat komt omdat heidevelden geen natuurlijk landschap vormen, maar door boskap, dus menselijk handelen, zijn ontstaan vanaf de middeleeuwen ten tijde van de potstal cultuur. Daarbij graasden schapen de heide af en werd er heide geplagd. Hernieuwde bosvorming kreeg geen kans. Plaggen en mest werden opgevangen in de potstal ten behoeve van de teelt van eetbare gewassen.

Geweldig stukje historie

Een prachtig kringloopsysteem met als nadeel de enorme heidevelden die nodig waren als voedingsbron voor schapen en plaggenproductie. De heide verdween door ontginning t.b.v. de landbouw, kunstmest, aanplant van grove dennen t.b.v. de mijnbouw en door terugkeer van droge en weinig biodiverse oorspronkelijke bosvorming. Maar wat een geweldig stukje historie, al die heidevelden. En leuk toch, een heide wandeling en selfie met herder en schaap! Dat moet hersteld en behouden blijven en zo gebeurde en gebeurt nog steeds, want niet beheerde heide wordt vanzelf in korte tijd weer oorspronkelijk bos of vergrast door stikstof depositie. In de ontgonnen landbouwgebieden keerden deze natuurlijke bossen uiteraard ook niet terug, maar horen er uiteindelijk wel thuis.

Landbouwbelang, cultuurhistorie en biodiversiteit

Het is een hele tour om de opgave van 25% meer bos in Brabant te regelen zonder de weinige heidevelden en veengebieden op te offeren aan bosvorming voor de CO2-reductie. Een controverse dus tussen landbouwbelang, cultuurhistorie en biodiversiteit en de bosvormingsopgave.

Gekweld door onrustgevoelens over de steeds maar afnemende biodiversiteit in Nederland en de hele wereld door menselijk handelen slaan we de handen ineen. Het hoogveen in de Peel, ook in de rest van Europa een uiterst zeldzaam landschap, moet en kan net als de heide worden hersteld. Op kleine schaal weliswaar, maar juist daarin zijn we in het kleine Nederland groot. Natuurherstel op relatief kleine schaal.

Quote Het bijzondere van levend hoogveen zijn de uiterste voedselar­me en zure omstandig­he­den waaronder de groei van veenmos plaatsvond

Onmiddellijk zien we het verschil met de heidevelden. Het hoogveen in de Peel is onder speciale natuurlijke condities gevormd in het huidige holoceen. We gaan met herstel dus niet terug naar de ijstijden daarvoor, zoals sommige Peel critici ons willen doen geloven. Het bijzondere van levend hoogveen zijn de uiterste voedselarme en zure omstandigheden waaronder de groei van veenmos plaatsvond. Het watervasthoudend vermogen van dit plantje is enorm. Het veen groeide tot ver boven de oorspronkelijke grondwaterspiegel. Regenwater stagneerde en er ontstond een eigen regenwaterspiegel. De zure en zuurstofarme omstandigheden voorkwamen dat de dode onderzijde van het groeiende veenmos kon wegrotten.

Langzamerhand ontstond een meters dikke laag veen, waaruit turf als brandstof werd gewonnen. Dit gebeurde destijds grootschalig, maar ook kleinschalig vanuit kleine veenputten. Terwijl bosvorming op de heidevelden werd en wordt voorkomen door begrazing kan bosvorming in een hoogveengebied nooit plaatsvinden omdat de natte, zure en arme omstandigheden dit onmogelijk maken.

Onttrekking water aan hoogveen

En daar doemt het werkelijke probleem op. De onttrekking van water aan de laatste restjes levend hoogveen leidt tot een substantiële verdroging. Bosvorming neemt dan de overhand en er verdwijnt een zeldzaam cultuurhistorisch landschap samen met een zeer waardevol stuk biodiversiteit. Er is dus een veel groter belang dan het behoud van een nietig veenmosplantje zoals uit de koker van de critici naar voren wordt gebracht. Een keiharde basisvoorwaarde voor herstel van levend hoogveen is het herstel van de hydrologie in en vooral rond het veengebied.

Met elkaar inclusief de politiek, zowel landelijk als Europees hebben we besloten tot herstel. Het bos, dat daarvoor moet wijken, is niet een ode aan de turfstekers, maar een signaal van destructie in een verdrogend landschap. Het klopt dat hiervoor het landschap tijdelijk op zijn kop wordt gezet. Door menselijk handelen is de verdroging en bosvorming veroorzaakt, echter niet door de turfstekers maar door de grondgebruikers rond het veengebied. En alleen menselijk handelen kan dit probleem oplossen en het veen worden hersteld.

Rob Aarts uit Veldhoven is gepensioneerd docent biologie