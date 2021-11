Herwaardering unieke natuur: eindelijk herstel van landschap met de dynamiek van de Peel

INGEZONDEN OPINIEVELDHOVEN - De visie van Deurnenaar Erik Vink over de Deurnese Peel (ED 2-11) getuigt van een gebrek aan kennis over de toekomstige natuurwaarde van de Peel. Werk aan de winkel voor de omgevingsmanagers.

Het stille verdriet waarover Vink rept is gestoeld op gebrek aan historisch besef en kennis van het toekomstperspectief en de herwaardering van een uniek landschap in de wereld. Het stille verdriet van velen hoe het was en niet meer is lijkt meer legitiem. Kaalslag noemt Vink de herinrichting van slechts een miniem deel van het enorme oppervlak aan hoogveen dat de Peel in vroegere tijden kende.

Hoogveen landschap is goeddeels uit Nederland en Europa verdwenen door turfwinning en ontginning. Dat er volgens Vink elders in Europa nog genoeg veenmos te vinden zou zijn is klinkklare zelfbedachte kletskoek. Overal zien we bij de resten van het hoogveenlandschap dezelfde destructieve krachten hun werk doen: verdroging door wateronttrekking en stikstof depositie vanuit de omgeving.

Processen door de mens veroorzaakt

Verdroging leidt tot boomvorming en stikstof tot onder andere alles overwoekerende braamvorming. Deze processen worden door de mens veroorzaakt en hebben niets te maken met een natuurlijke successie van de vegetatie. Door natuurlijke verarming en verzuring ontstond in het holoceen en niet in de ijstijden, een welhaast mythisch landschap met een alleen door regenwater gestuurde dynamiek en een unieke biodiversiteit. Bomen en ook het sprookjesbos van Vink horen daar helemaal niet in thuis, want zijn immers tekenen van verdroging.

Quote Bomen behoren tot de meest controver­siële organismen in de natuur, hun bladeren zorgen voor verdroging

Bovendien draagt de verdamping van water via de bladeren bij aan verdere verdroging van de ondergrond. Bomen behoren trouwens tot de meest controversiële organismen in de natuur. Velen hebben er een mening over en ze zijn ultiem belangrijk voor de opvang van CO2 maar horen niet thuis in gebieden waar ze nooit hebben thuisgehoord. Nederland heeft zich gecommitteerd aan het Europese streven tot biodiversiteitsbehoud en -herstel. Daarvoor zijn Europese gelden ter beschikking gesteld en zelfs het huidige rechtse kabinet ziet het herstel van biodiversiteit via natuurherstel en natuurontwikkeling als een prioriteit en heeft daarvoor dan ook honderden miljoenen euro in het vooruitzicht gesteld.

Algemeen en particulier belang

De Raad van State heeft gesproken, beschouwende het algemeen belang, ook Europees afwegend, en beschouwend ook alle particuliere belangen. Het is te hopen, dat niet alle zeer noodzakelijk natuur- en biodiversiteit herstel moet verlopen via de Raad van State. Aannemers, ecologen, waterschappers, ambtenaren en eindelijk eens politici, zij allen verdienen een pluim voor het vele werk en werkgelegenheid die dit biodiversiteit herstel met zich meebrengt. Ondanks het huidige tijdelijke ongerief geeft een beoordeling van dit werk en straks van het resultaat door lieden zonder kennis van zaken en die ook nog eens te beroerd zijn zich te informeren geen enkele pas.

Rob Aarts uit Veldhoven is gepensioneerd docent biologie