Het aantal doden lijken we soms een beetje te vergeten

Op die groene velden, tegenover het ziekenhuis, wordt altijd heerlijk gesport en het geschreeuw en gehijg van studenten stemt mij steevast vrolijk en hoopvol: ik kan het ziekenhuis weer een tijdje achter me laten. Maar nu geen gebrul om een bal of schreeuw om een penalty, om over het gehijg maar te zwijgen: het is stilte alom.