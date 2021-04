Het beeld is dat kernenergie gevaarlijk is, maar het is juist de veiligste energiebron

De veiligheid van kerncentrales is in deze discussie een terugkerend thema. Telkens doemt het beeld op dat kernenergie gevaarlijk is. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de foto die bij het artikel over het Brabantse protest werd geplaatst. Het was een foto van de centrale in het Belgische Doel. Volgens het onderschrift kampt deze centrale ‘vlakbij de grens met Nederland’, ‘regelmatig met problemen’. Kernenergie, zo is de onderliggende boodschap, is niet pluis en wij Nederlanders lopen wellicht gevaar.

Hoe zit het dan met de veiligheid van kernenergie? Het zal voor velen als een verrassing klinken dat kernenergie - samen met zonne- en windenergie - de veiligste manier is om energie op te wekken. Gas, biomassa, olie en kolen eisen veel meer slachtoffers dan kernenergie. Onderzoekers becijferden dat kolencentrales per terawattuur aan elektriciteit 24,6 doden veroorzaken. Bij biomassa zijn dat 4,6 doden, bij gas 2,6 en bij zonne-, wind- en kernenergie minder dan 1. Dan hebben we het nog niet over de uitstoot van broeikasgas: van alle energiebronnen, inclusief zon en wind, stoot kernenergie de minste CO2 uit.

Dat is dus niet het beeld dat het publiek ervan heeft. De generatie van 50 jaar en ouder - waar ik zelf toe behoor - groeide op met het ongeluk in Tsjernobyl. De journaalbeelden met wolken radioactiviteit staan diep in onze geheugens gegrift.

Maar Tsjernobyl is niet de enige verklaring voor ons scheve beeld van kernenergie. Kerncentrales melden, anders dan kolencentrales, chemische fabrieken of windparken, elk incident, ook wanneer er geen enkel risico voor de omgeving is. Dat betekent dat elke storing de krant haalt. Een lek in een waterpijp? De krant neemt het mee. Vertraagde onderhoudswerkzaamheden? Het komt in de krant. Een kerncentrale die weer in bedrijf gaat? De krant bericht er over. In Nederlandse kranten ging in 2018 maar liefst een derde van alle berichten over kernenergie over kleine incidenten. De lezer kan niet anders dan constateren dat het in kerncentrales doorlopend fout gaat.

De obsessie met de veiligheid van kerncentrales zien we ook rond Fukushima. Vorige maand was het tien jaar geleden dat een tsunami het noorden van Japan trof. Bijna 16.000 mensen verdronken. De tsunami beukte ook een kerncentrale kapot. Niemand raakte door dat kernongeluk gewond of liet het leven. Toch ging bij de herdenking van de tsunami alle media-aandacht naar de kerncentrale. Daarentegen maakte geen enkele journalist een verhaal over de slachtoffers van de vloedgolf. Veel berichten gooiden bovendien het dodental van de tsunami (16.000) en de kernramp (0) op één hoop. Het NOS Journaal presteerde het zelfs om de tsunami te beschrijven als een gevólg van het ongeval in de kerncentrale. Zo werd opnieuw de suggestie gewekt dat we voor kernenergie moeten vrezen.

Het wordt de hoogste tijd om de risico’s van kernenergie in perspectief te zien. De technologie is net zo veilig als wind- en zonne-energie. Dat zijn de feiten. Laten we deze vooropstellen om vervolgens te discussiëren over het nut en de haalbaarheid van een kerncentrale in Brabant.

Mirjam Vossen is mediaonderzoeker en promoveerde op framing.

Kerncentrale in Brabant onrealistisch en ongewenst Voorstanders van kern-energie, zeg ook wáár in Brabant een kerncentrale moet komen en hou er dan een referendum over. De afgelopen maanden zijn we in Brabant gebombardeerd met berichten over de komst van een eventuele kerncentrale. Dat zou nodig zijn voor de energietransitie. Overstappen van het gebruiken van fossiele brandstoffen naar een meer duurzame opwek. Kernenergie is niet per definitie taboe. Maar de bouw van een kerncentrale is onrealistisch, ongewenst en onzinnig. Dat staat nog los van de vraag of een kerncentrale wel zo duurzaam is. Want ondanks het mooiweerverhaal van gedeputeerde Eric de Bie is het rapport van TNO behoorlijk vernietigend over het realiteitsgehalte van zijn nucleaire sprookje. Want waar moet zo’n enorme centrale komen? Er is maar een zeer beperkt aantal plekken geschikt. Het Rijk heeft er drie in beeld, maar geen in Brabant. Op de vraag welke locaties de Brabantse coalitie in gedachten heeft komt geen enkel helder antwoord. Wij vinden de bouw van een kerncentrale onrealistisch. Niet alleen omdat er vele onderzoeken zijn die dat aantonen, maar ook omdat het veel gaat betekenen voor ons allemaal. Een kerncentrale kost een smak geld. Veel van dat geld gaat zitten in de veiligheidsmaatregelen. We hoeven alleen maar Tsjernobyl of, recenter nog, Fukushima in herinnering te roepen om duidelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn wanneer het fout gaat. Dat betekent dat stroom uit een kerncentrale ontzettend duur zal zijn. Volgens voorstanders zou een kleine centrale kunnen op een zogenoemd ‘categorie 5'-bedrijventerrein. Daar zijn er zo’n zestig van in Brabant. Bijvoorbeeld het bedrijventerrein Elzenburg in Oss, of een terrein bij Moerdijk. Of toch ergens in de Peel? Wanneer voorstanders zeggen een kerncentrale te willen, hoort daar ook bij dat ze zeggen wáár die zou moeten komen. Onze inwoners hebben het recht om te weten of er mogelijk een kerncentrale bij hen in de buurt gebouwd gaat worden. Laten we daar dan ook meteen bij afspreken dat daar een referendum over gehouden gaat worden. Maarten Everling uit Uden is fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten Noord-Brabant.