Het beeld werd ineens zwart en ik hoorde slechts nog kippengeluiden

Column Leren van de plantenman, daar komt geen design bij kijken

Het is muisstil om mij heen als ik dit zit te tikken. En nee, ik zit niet in mijn eentje thuis, maar op de redactie op Strijp-S. Waar het bruisend hart van de Dutch Design Week is. En waarvan ik nog veel te weinig gezien heb. Toch viel me wel iets op: de Urban Tree.

29 oktober