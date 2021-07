Het Besterdplein is altijd onzichtbaar en onvindbaar geweest

Column Het CDA wil zo graag besturen, maarja dat boeren­bloed hè...

9 juli De Farmers Defence Force is weer los, al bleef het woensdag redelijk beschaafd. Gelukkig, want de trekkerterreur van pre corona, maakte de boeren niet echt sympathiek. Terwijl ik toch ben opgegroeid met uitzicht over de koeien. De geur van kuilgras is de geur van mijn jeugd.