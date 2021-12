Het blijken vooral mannen die de buitenboel graag in de schijnwerpers zetten

Op sociale media ontstond vervolgens enige verwarring over de betekenis van prikspijt. In wappieland betekent het dat je een prik hebt gehad en daar achteraf van baalt. Weldenkende mensen dachten echter dat prikspijt toch vooral iets is dat je krijgt op het moment dat je op de ic ongevaccineerd naar adem ligt te happen, de dokter naast je staat met een beademingsbuis in haar hand en jij je realiseert dat Willem Engel misschien toch niet de man was op wie je had moeten vertrouwen. Of als je op het terras Spa Rood hebt besteld terwijl je Spa Blauw gewild had natuurlijk.