Het dasje valt gretig op het noodvoer aan

column Rare voorzet

13 juni Als Ronald Koeman nog bondscoach was geweest én als Virgil van Dijk niet geblesseerd was geraakt, dán hadden we nog een kans gemaakt. Dat is vlak voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal de teneur. Als, als als. Terwijl we het EK ’88 juist hebben gewonnen door een reeks van rare alsen. Ga maar na…