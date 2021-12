Het duurt lang, we moeten veel geduld hebben, maar het komt goed

Column Een wonder? Een grap, zal je bedoelen, ondanks die tijdsver­schil­len was het ineens laatste ronde nieuwe kansen

Benieuwd of de straten inderdaad leeg waren, fietste ik naar de supermarkt. Die straten zouden uitgestorven zijn hadden journalisten voorspeld, die in de lange aanloop dagelijks in repeterende superlatieven juichten over de naderende climax van de Formule 1 en die alvast vergeleken met de allergrootste sportmomenten uit onze geschiedenis. Nou, in de straten was het net zo druk als anders.

14 december