Het exotische van de Wouwse Plantage is er voor mij dus wel vanaf

Ik ken de Wouwse Plantage alleen van naam. Van de borden langs de weg als je naar Zeeland rijdt. Maar sinds ik voor de online redactie over een groter gebied schrijf, komen er ook wel eens ongelukjes voorbij, een brand in een loods waar een groot drugslab verborgen was en laatst zelfs een professionele martelkamer van de onderwereld. Wouw! (Sorry).