Het gevoel van urgentie is door de tijd aangetast

Eigenlijk is het virus nu zelfs gevaarlijker dan bij de eerste uitbraak, omdat veel mensen denken dat ze van corona af zijn. Werden in het begin nog gedwee de maatregelen van de overheid opgevolgd, het gevoel van urgentie en oplettendheid is door de tijd steeds meer aangetast. Je merkt het overal, in de straten, in de winkels: de anderhalve meter afstand slinkt steeds verder. Of, zoals iemand zei: we denken dat we klaar zijn met het virus, maar het virus is niet klaar met ons.