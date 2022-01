Het gezeik rond elk nieuw kabinet komt ook elke keer terug

Maar goed, dat is een fantasie van een landrot aan wal en buiten beeld. Wat me vooral tegenstond was de suggestief negatieve toon, die zogenaamd voor kritisch moet doorgaan maar een soort ziekte is geworden van tv-journalisten en die in Den Haag in het bijzonder. Slechts twee procent van de Nederlandse bevolking heeft vertrouwen in dit nieuwe kabinet, klonk het even later. Dat zijn dan jij en ik, zei ik spottend tegen onze dochter, die het echter te druk had met de champignonsoep.