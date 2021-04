Het Groeifonds kan de miljarden het best in Brabant laten landen om de crisis uit te investeren

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - De zaterdag voor de Tweede Kamerverkiezingen daalden de lijsttrekkers van de grootste politieke partijen af naar de Brabanthallen voor het Debat van het Zuiden. Over veel verschilden zij van mening, maar over een ding waren ze het eens: In Brabant gebeurt het, Brabant heeft een uitzonderingspositie.

Volgens premier Rutte zal Brabant Nederland de crisis uit trekken, net zoals we 10 jaar geleden na de vorige crisis hebben gedaan. Lilian Marijnissen wees er terecht op dat Brabant de slimste vierkante kilometer van Europa heeft, en Sigrid Kaag riep op dat Den Haag niet gierig moet zijn met Brabant. Wopke Hoekstra bekende dat hij en voormalig minister Wiebes de inspiratie voor het groeifonds in Brabant hadden afgekeken.

Hightech-regio van Nederland en Europa

Als gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling van die mooie provincie kan ik het alleen maar met ze eens zijn. Brabant is de groeimotor van de Nederlandse economie. De Brainport in zuidoost-Brabant is dé hightech-regio van Nederland en Europa. In het kielzog innoveert ook de rest van Brabant. Zoals in Midden- en Oost-Brabant waar ze samen werken om dé data-economie van Nederland te worden. In Oss wordt op Pivot Park de farmaceutische industrie in ere hersteld en doorontwikkeld.

Vorige week concludeerde onderzoek van de Rabobank dat Brainport Eindhoven samen met Grootstedelijk Amsterdam in 2021 de trekker van het economische herstel in Nederland zal zijn. Een euro geïnvesteerd in Brabant betaalt zich uit in heel Nederland.

Het Nationaal Groeifonds dat vorige jaar gelanceerd is heeft dankzij de coronacrisis alleen maar aan urgentie gewonnen en de eerste toekenningsronde is terecht versneld opgestart. Dit fonds van 20 miljard euro is bedoeld om de Nederlandse economie anders en harder te laten groeien, om onze welvaart ook morgen en overmorgen te behouden. Dat betekent investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Ook hier zien we de waarde van Brabant voor Nederland: Brabantse voorstellen gooien terecht hoge ogen op dit vlak. Zo is er het voorstel van de Brainportlijn, waar Brainport het centrum moet worden in de ontwikkeling van emmissievrij en zelfrijdend openbaar vervoer. We werken mee aan een nationaal plan voor regeneratieve geneeskunde, dat naadloos aansluit bij onze innovatieve farmaceutische industrie. Het voorstel voor een strategisch investeringsprogramma AI vindt zijn beslag in Brabant: Brainport is hét centrum voor AI en industrie, mobiliteit en medische technologie. In Brabant werken we samen aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke opgaven. Dat maakt ons het hart van innovatief Nederland, en dat moeten we zo houden: voor het verdienvermogen van morgen en overmorgen.

Ingrediënten voor snel herstel

Het gaat nu nog goed in Brabant, maar de noodzaak om juist nu te investeren is des te relevanter. Provincie, gemeenten, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en bedrijfsleven investeren al volop: met nauwe banden en slimme verbindingen werken we snel en doelgericht aan onze toekomst. Willen we de groei van Nederland nu een boost geven, moeten we investeren in de nieuwe economie. In Brabant heb je alle ingrediënten voor een snel herstel en een duurzame groei van Nederland, nu en na de crisis. Wil je de naam van het groeifonds eer aan doen, vergeet dan niet de groeimotor van Nederland: Brabant.

Martijn van Gruijthuijsen is gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling van de provincie Noord-Brabant