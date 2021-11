INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - De doorontwikkeling van het Prehistorische Dorp naar het museumpark Vonk in Genneper Parken is gebaseerd op een oude manier van denken over natuur, recreatie en toerisme. Andere steden gaan heel anders om met de groene gebieden bij hun centrum.

In Den Bosch bijvoorbeeld is het Bossche Broek. De stad heeft er sinds de jaren ’80 voor gekozen om dat als natuurgebied, onwaarschijnlijk dicht bij het centrum, vrij te houden en te beheren. Er wordt niet aan geknabbeld, maar beschermd. De Bosschenaren kunnen binnen enkele minuten vanuit het centrum recreëren in de natuur. Den Bosch laat zien dat het kan: natuur dicht bij de stad.

Groningen heeft het stadspark bij het centrum. Als we kijken naar de horeca op maar liefst 140 hectares is er één ijskraam, een kiosk met terrasje en één restaurant in de monumentale park-villa. Aan de rand is een kleine camping waar je een hapje kunt eten. Er zijn wel meerdere picknick velden.

Een kleine 100.000 bezoekers

Het Eindhovense Genneper Parken heeft straks een ijskraam, het boerderij terras, het Clara-klooster-hotel, het Paviljoen, hotel Van der Valk en de horeca bij het nieuwe zwemcentrum. Daarbij komt de horeca van Vonk die een kleine 100.000 bezoekers moet trekken omdat het museum anders überhaupt niet rendabel is.

Ik noem ook graag Arnhem waar Park Sonsbeek dicht bij het station en centrum ligt. Alles bij elkaar beslaat dat 200 hectares en is daarmee ongeveer even groot als Genneper Parken. Citaat gemeentebeleid: Er wordt gestreefd naar agrarisch natuurbeheer. Landschap, cultuurhistorie en ecologie stellen de kaders voor het gebruik . Aan de rand ligt het Nationaal Watermuseum en dat trekt jaarlijks 60.000 bezoekers. Ongeveer evenveel als het huidige Prehistorisch Dorp. Er is in 2019 onderzoek gedaan door de Wageningen Universiteit met de conclusie dat het museum niet moet groeien.

Tenslotte dan de hoofdstad Amsterdam. Daar heeft men in 2020 een stevig vergroeningsplan in gezet. Met het oog op klimaat adaptatie maar ook door de enorme toename van recreatie door eigen inwoners in de stadsparken. Een wandeling voor het plezier staat tenslotte met dikke voorsprong op 1 als het gaat om vrijetijdsbesteding van Nederlanders.(CBS, 2018) (https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/50/trendrapport-toerisme-recreatie-en-vrije-tijd-2020)

Amsterdam had in het Vondelpark een museum, het Filmmuseum. Het aantal bezoekers liep op tot 150.000, ook het beoogde aantal voor Vonk*, dat gaf te veel druk op het park. Daarom is het verplaatst naar een locatie achter het station, waar het museum nog beter bereikbaar is met OV voor bezoekers van buiten de stad.

20% bezoekers Vonk uit Eindhoven

In onze Genneperparken zal slechts 20% van de bezoekers van Vonk uit Eindhoven komen, de rest komt uit de regio, aldus het museum. We gaan dus ons publieke groene gebied verder belasten met Vonk bezoekers die gemiddeld in een straal van 50 km rond Eindhoven wonen. We hebben deze ruimte nodig om de bewoners van de nieuwe woontorens over 20 jaar de ruimte te geven voor ontspanning en woonkwaliteit. En waarschijnlijk ook om de oplopende temperatuur in de stad te drukken.

We kunnen hier in de regio toch wel een slimmere plek bedenken om de collectie van museum Eindhoven tot leven te wekken?

Annet Goltstein is consultant creatieve proces- en transitiebegeleiding en woont in de buurt van Genneper Parken.