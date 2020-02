Het viel mee. Geen geschreeuw, getier of daadwerkelijke vuistslagen. Het was meer een passief-agressief ritmisch beuken tegen de hoofdsteun waardoor het leek alsof de vrouw in een massagestoel zat. De verbetenheid van de beuker, een kale man met een compensatiebaard, irriteerde me, dus had ik weinig compassie met hem. Terwijl ik met mijn 1,85 toch maar al te goed weet hoe het is om in vliegtuig of touringcar het bloed in je benen bij wijze van spreken te voelen stollen. Mijn broer met z’n 1,92 overkwam het ooit midden in de nacht in een toeristenbusje in Peru. Hij is ook van het conflictvermijdende type en uitte zijn woede op de vrouw voor hem, door onhandig typend op zijn telefoon een heel epistel te schrijven over het grote onrecht jegens de ‘lange mensch’. Een amusant verhaal inclusief kleurrijke, maar niet geheel ter zake doende beschrijving van de te strakke legging en te kleine bustehouder van de boosdoenende Francaise.