Het is goed dat De Efteling racistische stereotyperingen verwijdert om mensen die dat storend vinden tegemoet te komen

column Koning koets

20 juni Vorige week is na een zes jaar durende restauratie de gouden koets eindelijk afgeleverd in het Amsterdams Museum. Een operatie die in het diepste geheim en met militaire precisie is uitgevoerd. Niets of niemand mocht op de hoogte zijn, omdat de koets door de controversiële schilderingen op het zijpaneel momenteel onder vuur ligt.