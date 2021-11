Het is te hopen dat na Glasgow over de klimaatcrisis de juiste dingen gaan gebeuren

INGEZONDEN OPINIEVELDHOVEN - Ik stond voor de spiegel hief mijn vuist op en riep boos “ Business as Usual ”. Mijn vrouw riep van boven of alles wel in orde was. Ik stelde haar niet gerust met weer een greep uit de almaar uitdijende klimaatsoap.

De klimaatverandering, het is geen schuldvraag meer, maar een onontkoombaar, de gehele mensheid overkomend fenomeen. Maar hebben we als burger eigenlijk al iets meer gemerkt van het horrorscenario dat ons wordt voorgeschoteld dan wat storm en wateroverlast? Nee toch, gewoon Business as Usual? Gaat dat veranderen dan?

De Europese autofabrikanten borrelen met de Europese Commissie en een spoedig zeer essentieel verbod op de productie van nieuwe brandstofmodellen, die weer 15 à 20 jaar meegaan, gaat dus niet gebeuren. Initiële beperking van de olieproductie zowel op korte als lange termijn had gezien de klimaatdoelen al lang moeten plaatsvinden maar gaat niet gebeuren. Een daarmee samenhangende vermindering van de broeikasgassen uitstoot gaat niet gebeuren. Het blussen van de branden in Siberië met enorme snelle CO2 en methaan uitstoot gaat niet gebeuren.

Electoraat belangrijker dan klimaataanpak

De klimaatdoelen van 2030 en ook die van 2050 worden niet gehaald. De politiek reageerde bezorgd zowel op het jongste KNMI- als op het IPCC-rapport, maar electoraat is belangrijker dan klimaataanpak aan de wortel. Daarom wordt vooral ter rechterzijde van de politiek klimaatverandering gereduceerd tot een ons allen overkomende universele entiteit. Daarmee blijven de politieke verhoudingen intact. De handigste politicus ooit, Mark Rutte, is specialist in dergelijke operaties.

Quote Sturen op gedragsver­an­de­ring is een politieke doodzonde en gaat dus niet gebeuren Rob Aarts

Sturen op gedragsverandering, de meest effectieve klimaatparameter aan de voorzijde van de klimaataanpak in de westerse wereld, is een politieke doodzonde en gaat dus niet gebeuren. De auto laten staan, niet naar vliegvakantie oorden, gedwongen isoleren tot A label, veel minder vleesconsumptie en vooral geen consumptie van alle producten die niet klimaatneutraal worden geproduceerd zijn ook economische doodzonden en gaat dus niet gebeuren. Behalve als de dijken breken gaat ook een coup van Groene Generaals met zulke groteske dwingende maatregelen gezien onze cultuur niet gebeuren. Een technologische oplossing voor het afvangen van CO2 aan de achterzijde van de problemen is de plaatsing van miljoenen CO2 vangers in de hele wereld, maar dit gaat niet gebeuren. Prima dan toch. Dus gewoon Business as Usual!

Exponentiële zeespiegelstijging

Maar wat gaat er dan eigenlijk wel gebeuren? We gaan het meemaken! Er zijn klimaatwetenschappers die turend naar de uitkomsten van klimaat algoritmen bijna huilen achter hun computerschermen. Beseffend wat er wel gaat gebeuren! Exponentiële zeespiegelstijging vanwege afsmelten van landijs en uitzetten van opwarmend zeewater. Dat gaat er gebeuren. Op termijn(?) vluchtende kustbewoners naar drogere plaatsen in de wereld. Sociale ontwrichting. Dat gaat er gebeuren. De stijgende gemiddelde temperatuur en enorme droogte in bv het Midden-Oosten en Afrika leiden tot voedseltekorten, onbewoonbare oorden en een exodus aan wegtrekkende bewoners richting Europa. Ook hier dus verregaande sociale ontwrichting en destabilisatie in Europa. Dat gaat er gebeuren. Is de angst voor dit alles zo groot, dat we hem onderdrukken tot een kleine rimpeling in ons bewustzijn en we morgen gewoon weer over gaan tot Business as Usual?

Ik sta weer voor de spiegel, steek mijn vuist weer op en roep hard: “We gaan ervoor, voor onze allerlaatste kans” Laat eenieder, maar vooral de deelnemers aan de klimaattop in Glasgow dit ook doen!

Rob Aarts uit Veldhoven is gepensioneerd docent Biologie