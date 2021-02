Het kernwoord van deze pandemie is ‘mensenwerk’

Dat is het eigenlijk al sinds het ontstaan van de pandemie. Wij mensen, moeten omgaan met een virus dat we niet kennen en waarvan de gevolgen catastrofaal zijn, in meerdere opzichten. Voor de gezondheid, voor de gezondheidszorg, voor de economie, voor de werkenden, voor scholieren en studenten, voor de kinderen. En het duurt nu al veel langer dan we geduld hebben, veel langer. En telkens moet er geïmproviseerd worden, omdat we achter het virus en de gevolgen ervan aanlopen, struikelend, versnellend, dan weer stilstaand en achteruitlopend.