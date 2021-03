Het klimaatkonijn uit de hoge hoed op het Stadhuisplein in Eindhoven

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Vier jaar geleden maakte Nederland kennis met het klimaatkonijn. Het was een vondst van oud-VVD-politicus Ed Nijpels die zich beklaagde over het feit dat het in de campagne amper ging over het klimaat. Hij gaf aan dat het ‘klimaatkonijn’ uiteindelijk toch ‘uit de hoge hoed’ zou komen in de formatie. Nijpels kreeg gelijk.

Tijdens deze campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is het klimaatkonijn terug. Hoewel uit verschillende onderzoeken blijkt dat klimaat bij de top-3 van belangrijkste thema’s van kiezers staan, komt het debat in de media niet veel verder dan wel of geen kerncentrale. Daarom wordt morgen het Klimaatalarm geluid in heel Nederland en ook op het Stadhuisplein in Eindhoven.

Dat is hard nodig. Begin maart maakte het KNMI duidelijk dat we mogelijk nog slechts 9 jaar hebben om ons klimaat te redden. Het was de zoveelste noodkreet vanuit de wetenschap richting de politiek. Afgelopen kabinetsperiode zijn de ambities dan wel op papier gezet door ‘het groenste kabinet ooit’ maar de uitvoering blijft nog achter bij deze ambities. De doelen voor 2020 zijn niet behaald.

Klimaatdeals sluiten

Ondertussen wordt in gemeenten, zo ook in Eindhoven, hard gewerkt om de ambities wél te halen. De gemeente is gedreven bezig om klimaatdeals te sluiten in de stad, we hebben het budget voor 2021 op klimaat en energie vertienvoudigd en we geven het goede voorbeeld door onze panden flink te verduurzamen. Tegelijkertijd halen wij onze doelen nog niet. De oorzaak hiervan ligt niet bij onze plannen en ambities, maar in Den Haag.

Quote Uit onderzoek is al meermaals gebleken dat niets doen tegen klimaatver­an­de­ring uiteinde­lijk veel meer geld gaat kosten Bart Habraken

De landelijke overheid wil dat gemeenten steeds meer taken uitvoeren. Dat zagen we in 2015 met zorgtaken en zien we nu ook met verschillende taken in het Nederlandse klimaatplan. Alleen krijgen we wel de taken, maar minder of geen geld voor de uitvoering daarvan. Hierdoor staan we als gemeente met de rug tegen de muur. Eindhoven heeft zijn financiële positie gelukkig, ondanks corona, nog goed op orde en kan daardoor nog wat doen, zoals ook het extra vergroenen van de stad. Maar 120 van de 355 gemeenten hebben voor 2021 al geen sluitende begroting. Hoe moeten zij dan toch overgaan tot klimaatactie?

Energietransitie rechtvaardig

In Eindhoven zullen we met groene en duurzame plannen blijven komen. Hier willen we dat de energietransitie rechtvaardig is. Iedere inwoner moet mee kunnen doen en het mag niet iets worden voor de happy few. Daarom roepen we in de volgende raadsvergadering op om 500 mensen zonder werk naar klimaatbanen te begeleiden. Maar voor echte klimaatactie, moeten we groter kunnen denken.

Het is daarom tijd om écht te denken aan een toekomst. Een toekomst waarin de gemeente als een partner wordt gezien in Den Haag en voor het uitvoeren van taken voldoende middelen krijgt. Dit is nodig, want uit verschillende onderzoeken is al meermaals gebleken dat niets doen tegen klimaatverandering uiteindelijk veel meer geld gaat kosten. Het is dus nu tijd om echt aan het klimaat te denken.

Vandaar dat het Klimaatalarm zondag opnieuw luidt tijdens een coronaproof manifestatie op het Stadhuisplein en digitaal, zodat iedereen volgende week bij de verkiezingen de enige juiste keuze maakt, voor het klimaat!

Bart Habraken is raadslid voor GroenLinks in Eindhoven