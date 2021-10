Het korte lontje dat haast net zo besmettelijk lijkt als corona

ColumnHet was warm in de kroeg. Heel druk ook. Maar het gezelschap waarmee ik op pad was, baande zich toch een weg naar voren, naar het podium waar een band stond te spelen. Ik moest even een drempel over, want dit was wel heel erg veel minder dan de 1,5 meter waar ik me van lieverlee toch een beetje aan was gaan hechten.