Het kost me een godsvermogen, die drie uurtjes bij de kapper

column ‘Ziezo. Dè is de lèste dooie kat van vandaag. Houdoe’

9 februari Jaren geleden hoorde ik een anekdote in Sterksel. Een groepje opgeschoten jongens had langs de weg een dode kat zien liggen. Het verhaal ging dat een van de jongens stopte, het beest onder de snelbinder van zijn brommer propte en er met zijn maten linea recta mee naar een Chinees restaurant in Heeze reed.