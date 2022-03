Het laatste wijkje van Eindhoven is nu prettig multiculti

Column Vaak werd je zelf alleen maar rustiger van de drukte van anderen

Sinds zondag in een zandbak de Formule 1 met kul-kampioen Verstappen begonnen was, leek hier het raceseizoen ook weer geopend. Met knallende snelheid vroemden ze over de weg op de eerste warme dag van het jaar, alsof ze net als de koeien een winter met de auto op stal hadden gestaan en nu los konden gaan.

8:00