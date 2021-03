Het leek alsof de kroegen tot rampgebied verklaard waren

Je had een korte straat in de stad, waar de kroegen elkaar in de loop der jaren gevonden hadden. Toen ik in de stad ging studeren lagen er nog maar twee, nu was elk huisnummer gedrenkt in bier. Ik kende ze niet allemaal, want er zat allang geen tijger meer in mijn kroegtank. Ik passeerde onderweg een gerenommeerde ijssalon, waar de mensen normaal gesproken buiten hingen en vervolgens de hoorntjes leeg likten aan tafeltjes. Nu stond er een lange rij buiten, maar er kon niemand zitten.