Het leek of de broek zich aanpaste aan mijn hoofd

columnEen tijd lang had ik de blikken op me geweten, in de straten en op het perron van het station. Niet zozeer blikken op mij, maar op mijn broek. Toen ik hem kocht als aanbieding in de supermarkt was hij donkerblauw, maar al vrij snel begon hij uit zichzelf te verkleuren. Hij veranderde in niet zo egaal zandbruin, waardoor het leek of ik op mijn knieën door de Sahara had gekropen. Ik was veel van plan geweest in het leven, maar niet op de knieën door de Sahara kruipen.