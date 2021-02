Het lied bezong fraai onze veerkracht tijdens de verlammende pandemie

Column Onze enige uitweg? Vaccineren! Jammer dus dat we in Nederland wonen...

29 januari De wederhelft was gisteren jarig. Ter verhoging van de feestvreugde - die in deze tijden verder vanzelfsprekend tot een minimum beperkt zou blijven - had ik de avond ervoor de kamer versierd. Maar de slingers was het kennelijk ook zwaar te moede; ze lagen ‘s ochtends troosteloos op de vloer. Buiten regende het ondertussen pijpenstelen en ons Lang zal hij leven werd overstemd door noeste arbeid met drilboor in het kader van de immense verbouwing bij de buren.