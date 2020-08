Het lijken me mannen die uit oorlogsgebied zijn gevlucht en een hoop ellende hebben meegemaakt

ColumnDe jonge mannen kijken angstig naar me. Alle drie. Alsof ze bang zijn dat ik een wapenstok vanachter mijn rug tevoorschijn tover en ze in elkaar ga meppen. Waarom ik het denk weet ik niet, maar het lijken me mannen die uit oorlogsgebied zijn gevlucht en een hoop ellende hebben meegemaakt. Ik schaam me bijna voor mijn zekere bestaan en de angst die ik blijkbaar bij hen oproep. Misschien heeft mijn boswachtersoutfit de uitstraling van een uniform en hebben ze daar slechte ervaringen mee?