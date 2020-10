Hét monument van/voor Eindhoven? Mis!

We hebben het over het ‘annexatie-monument’, ook wel ‘annexatie-lantaarn’ genoemd. Het werk is eind 1919 gemaakt, omdat op 1 januari 1920 de dorpen Stratum, Woensel, Strijp, Tongelre en Gestel opgingen in de gemeente Eindhoven. Dat is nogal wat, maar het monument dat die geboorte moet herdenken, is een wat nikserig object met een zweempje art-deco. Het zal daarom zijn dat bijna geen hond weet waar het staat en al helemaal niet hoe het eruit ziet.