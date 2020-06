Het mysterie van de kleine kraai die niet wegvloog

Vreemd, waarom vloog hij niet weg? Geïntrigeerd keek ik even later door het keukenraam naar beneden. Hij stond precies midden op de binnenplaats, klein en eenzaam.



Een paar uur later ging ik de kliko’s op straat zetten. Blijkbaar had de kraai daar weer een schuilplaats gezocht, want hij sprong weer weg. Zijn kopje ging onrustig op en neer, maar op de een of andere manier leek hij me te vertrouwen, dat beeldde ik me tenminste in.