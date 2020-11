Het noorderlicht? Iets buitenaards? Nee, de Lichtstad gloeit

Dat neem ik de hordes niet kwalijk hoor. De horde dat zijn we tenslotte allemaal zelf. Ik ook. En vaak vond ik het ook fijn om deel van de horde te zijn. Ook in mijn eigen stad. Bijvoorbeeld na een binnengehaald voetbalkampioenschap van PSV. Of toen de door zwarte paarden getrokken koets met het lichaam van meneer Frits over de Markt langs ons reed. Of vroeger, toen er nog weleens gedemonstreerd werd tegen verschillende vormen van onrecht. Dan voelde de massa als een grote meerwaarde; als een warme jas van geborgenheid of als een vloedgolf van kracht.