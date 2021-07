Het PBL schiet door in het plan tot saneren van een groot deel van de agrarische bedrijven; blijf af van onze boeren!

INGEZONDEN OPINIE Roeping kan niet enige zijn dat zorgmede­wer­kers drijft; salarissen in de zorg zijn compleet uit balans

30 juni NUENEN - Behalve in salarisverhoging is ook een investering in ‘menselijk kapitaal’ nodig om de leegloop in de zorg een halt toe te roepen. De vicieuze cirkel leegloop-werkdruk-leegloop moet doorbroken worden.