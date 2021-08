Het schofterige aanbod van prins Bernhard

Column Inconse­quent dat je de ene massasec­tor zo beknot en de andere praktisch de vrije hand laat

17 augustus Met verbazing keek ik afgelopen weekend naar de samenvattingen van de eredivisiewedstrijden en vooral dan naar de tribunes, bij voorbeeld in de Adelaarshorst in Deventer. Het ene vak was leeg, in het andere vak stonden de supporters bijeen gepropt op elkaar.