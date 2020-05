Het 'spontane naleefgedrag’ van een ijverige ambtenaar

column Ik had ook heel wat gehongerd naar huid, alleen noemden we het toen anders

10:00 Onverwacht doken in deze dagen ook woorden op, waarvan ik het bestaan niet kende. Zo had een psychologe op tv het ineens over huidhonger. Ze bedoelde daarmee het verlangen een ander aan te kunnen raken, dat de laatste tijd bijna onmogelijk gemaakt was, voor jong en vooral oud.