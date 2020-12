Het was wat het was en het was anders

Goed, ellende is van alle tijden, de beperkingen niet, al had ik er minder last van, omdat ik toch al tamelijk beperkt in het leven sta wat betreft knuffels en contact met anderen. Al ben ik wel blij met een paar dingen. Ik ben blij dat die narcistische smeerlap uit het Witte Huis verdwijnt, die goedkope eikel die in zijn nadagen nog een nieuwe dimensie aan goedkoop gaf.