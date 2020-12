Het zijn juist de grote jongens die roepen dat ze het niet volhouden

Commentaar Waardig verliezen of winnen, Trump kan het allebei niet

20 november Volgens een peiling van Reuters/Ipsos is 52 procent van de Republikeinen in de VS van mening dat Donald Trump de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. En 68 procent van de Republikeinen zou er zelfs van overtuigd zijn dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen.