Het zijn niet de dagen om ver vooruit te kijken

In het voorbijfietsen had ik nog gekeken of er nieuwe graven bij waren gekomen. Maar als dat zo was, dan kon ik het vanaf de straat niet zien. Onze dochter was al aan het shotten, zoals dat in basketbaltermen heet. Het rare is dat ze van veraf veel gemakkelijker scoort dan van dichtbij. Dat heeft ze in ieder geval niet van mij, want ik moet steeds dichterbij gaan staan om raak te gooien, want de basketbal lijkt steeds zwaarder te worden en mijn armen en schouders krachtelozer.