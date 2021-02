Het zuiden geen carnaval, het noorden geen koek-en-zopie

Thuis konden ze ook in deze binnendagen dan nog wel aperitieven achterover slaan, dat zelf haren knippen was toch een groot probleem voor de zuiderburen. Dus was de roep om het openen van de kapperszaken groot. Om alvast in de sfeer te komen ging het Vlaamse journaal op bezoek bij de Fransen, waar de kapper helemaal belangrijk bevonden werd, even belangrijk als eten en drinken. In Frankrijk kon al een tijdje maar weinig, maar je kon er wel naar de kapper. Die waren het afgelopen jaar maar relatief korte tijd dicht geweest, in tegenstelling tot in België en bij ons. Ik fietste dagelijks langs een grote kapsalon, waar de foto's van jonge modellen in de etalages er steeds verlepter bij hingen, alsof ze de suggestie wekten van vergane glorie, wat in werkelijkheid ook zo was, want die modellen telden net zo goed de jaren, hoe krampachtig ze dat ook wilden verdoezelen. Maar in die zin toepasselijk, want wie naar de kapper ging, wilde er niet alleen verzorgd uitzien, maar ook jonger. Ik kan u zeggen, een kapper hielp niet echt in het verjongingsproces, daarvoor had ik er daar al te veel naar buiten zien komen.