Hey niffo, ouwe pikkebaas!

Van Gogh Nationaal Park? Doe mij maar een frietje bij De Aardappel­eters

Een paar weken terug had ik een deurknop in mijn hand, die Vincent van Gogh óók had vastgehouden. De deur waar deze greep aan vast zat, gaf toegang tot zijn atelier. Ik mocht er even kijken, omdat ik een verhaal voor de krant schreef.

11 oktober