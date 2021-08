Hier wordt altijd geklaagd over het weer, over wat voor weer dan ook

Column Kermis in achtertuin is de praat eigenlijk niet waard, maar raadslid moet nu eenmaal Roomser zijn dan de paus

4 augustus De shaker en de Booster maxxx; je doet er mij en vooral mijn maag geen plezier mee. Qua kermis beperk ik het dan ook meestal tot de botsauto’s en de rups en als ik in een hele gekke bui ben een suikerspin als toetje. Wat dat betreft had ik me waarschijnlijk uitstekend thuis gevoeld op het kermisje in een achtertuin in het Deurnese Zeilberg, met attracties als een springkussen en een draaimolen zo klein dat het de naam draaimolen amper verdiende.