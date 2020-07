Hij is zeker nog niet de dagen zat

Bij de supermarkt sloft hij richting karretje, ik plof op de kofferbak. En koester me in een vroeg, dus aangenaam zonnetje.



Opmerkelijk stil is het. Alsof een hogere macht even bepaalt: geen auto’s die af en aan rijden op het parkeerterrein, geen flessen die worden gedumpt in de container. Stilte. Ergens ver weg een vogeltje, meer niet. Maar dan klinkt er plotseling een alles-verscheurende hoest. Van ergens twee-hoog blaft iemand bijna de longen uit het lijf. Dat houdt lang aan, heel lang. Maar na flink wat gerochel en na-blafjes, is het weer even stil. Ik merk dat ik al die tijd mijn adem ingehouden heb, want nu adem ik ferm uit en voel hoe opgelucht ik ben. Met mijn ‘gewone’ in-en uitademen en ook dat de man – duidelijk een man – die verwoestende hoestbui heeft overleeft.