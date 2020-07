Hij joeg en sloeg zijn tegenstanders alle kanten op

columnMike Tyson keert terug in de ring en bokst in september tegen Roy Jones, ooit wereldkampioen in vier gewichtsklassen. En dat Tyson op z'n 54ste nog snel is, maakte ik op uit beelden van een training. Tyson heeft me altijd gefascineerd. Hij was en is in mijn ogen nog steeds de beste bokser aller tijden, die, als hij nu nog jong was, ook gegarandeerd wereldkampioen zou zijn.