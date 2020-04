Hindernissen in een nieuwe werkelijkheid

Column In de ban van de ring in de supermarkt

10:01 ‘Wel afstand houden hè’, zei de vrouw bits. Ik vermoedde dat ze dat voorheen nooit had hoeven zeggen. Dus een reden te meer om me dat geen twee keer te laten zeggen. Toen ze me waarschuwde niet te dicht bij te komen was de afstand meer dan een fietsbreedte, nu zorgde ik ervoor dat er een paard en wagen tussen ons door konden.