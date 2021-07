Hoe de rondemiss uit de Tour verdween en de hoop op een Franse vakantie nog een klein beetje leeft

Column En dat is twee

5 juli Stap twee in het isolatieproces van mijn huis is gezet. De spouwmuren zijn in mei aangepakt, afgelopen week is de vloer geïsoleerd. Net zoals de muren was dat in nog geen dag klaar. Ik ben blij dat het gebeurd is. Zeker nu de energieprijzen flink stijgen door het koude voorjaar, de stijgende prijs van CO2-rechten en het herstel van de economie. Zo las ik in onze krant.